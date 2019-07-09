Philadelphia Fed Başkanı Harker’dan faiz ile ilgili flaş açıklama!

Harker, “ABD ekonomisi güçlü olmaya devam ediyor ve hala çok güçlü bir işgücü piyasası var. Eğer ekonominin sürekli şekilde zayıfladığına inanırsam faiz indirimine katılırım ancak benim görüşüme göre bu noktada oranları her iki yöne kaydırmaya gerek yok ” dedi.

Bloomberght’deki habere göre, Harker, Fed’in 19-20 Haziran tarihli toplantısından önce “Şu anda faiz oranlarında bir indirim görmüyorum. Faiz oranlarında değişiklik yapmak için acele etmeye gerek yok. Bir süre beklemeli ve işlerin nasıl geliştiğini görmeliyiz” ifadesini kullanmış, Fed ise federal fonlama oranında değişikliğe gitmeyerek, yüzde 2.25 – 2.50 aralığında bırakmıştı.

Harker’ın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında bu yıl oy hakkı bulunmuyor.