Piyasalarda anlaşma rallisi

Türkiye “Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi konusunda ABD ile anlaştı. Suriye konusunda yaşanan bu önemli gelişme piyasalarda anında yanıt buldu. Düşüşe geçen dolar dün sabah saatlerinde 5.7475 seviyelerine, Euro ise 6.3850 TL seviyelerine kadar indi. Dolar günü 5.7971 TL'den, Euro ise 6.4489 TL'den tamamladı.

ABD ile ilişkilere yönelik bir riskin ortadan kalkması ve TL varlıklarda değer kazanımıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirim beklentisi ise arttı.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ikili görüşmesinin öncesinde 5.93 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru, toplantı sonrasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasıyla birlikte 5.75'lere kadar geri çekildi.

Haftanın son işlem gününde de Türk varlıklarında olumlu hava devam etti. Piyasaların bundan sonra sahadaki gelişmeleri, Erdoğan-Putin görüşmesini ve gelecek haftaki PPK toplantısını izleyeceği belirtiliyor. Uzmanlar, piyasa için en olumlu senaryonun gerçekleştiğini belirterek, borsada yükselişin sürebileceğini, kurdaki hareketin ise faiz indirimi ile birlikte sınırlı olabileceğini söyledi.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ ARTTI

9 Ekim'de başlayan harekat sonrasında TL'deki volatilitenin artmasıyla 24 Ekim'deki PPK toplantısında yapılacak indirim miktarı beklentisi 50-100 baz puana kadar gerilemiş hatta hiç indirim yapılmaması yönünde değişmişti. Analistler, son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ve bu havanın toplantıya kadar devam etmesinin ise yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtiyor. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyleyerek, “Kurdaki dalgalanma sonrası indirim beklentimiz azalmıştı ancak karar vermek için gelişmeleri bekliyorduk. Son enflasyon verisinde enflasyon görünümü olumluydu. Suriye konusunda anlaşmaya varılması ve TL'deki değer kazanımını da göz önünde bulundurarak gelecek haftaki PPK'da 100 baz puan indirim bekliyoruz” dedi.

BORSA YÜZDE 3.71 YÜKSELDİ

Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasından bu yana geçen son iki haftada Borsa İstanbul yaklaşık 10 bin puan satış baskısıyla karşılaştı.

ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasının ardından BIST-100 endeksi yüzde 3.7 artışla 98 bin 406 puandan açıldı. Açılışın ardından yatay seyre geçen BIST 100 Endeksi yüzde 3.71 yükselişle günü 98.415 puandan tamamladı. Son iki haftada yüzde 11 değer kaybının yaşandığı bankacılık endeksi ise yüzde 5 yükselişle dikkat çekti.

ABD savcılık makamının ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde aleyhine hazırlanan iddianameyi açıkladığı Halkbank hisse fiyatı ise yüzde 7 primli açılmasının ardından günü yüzde 6.21 yükselişle 5.64 TL'den tamamladı. Türkiye 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri düşerken 5 yıllık CDS 380 baz puana geriledi.