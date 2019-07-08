Piyasalarda Çetinkaya etkisi! İşte rakamlar…

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından piyasaların bu duruma nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. Piyasalar görevden alma kararına sert tepki verdi.

BIST-100 VE BANKACILIK ENDEKSİ DÜŞÜŞLE AÇILDI

BIST-100 TCMB Başkanının görevden alınmasının ardından %1.53, bankacılık endeksi de %2.32 düşüşle açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasının ardından bağımsızlık endişeleri artarken, yeni başkan Murat Uysal’ın Para politikası Kurulu’ndaki gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğu belirtiliyor.

Açılışın ardından saat 10.37’te yüzde 1.21 düşüşle hareket eden BIST-100 98,407 puan seviyesinde. Aynı saatte bankacılık endeksi de yüzde 1.97 düşüşte.

DOLAR VE ALTIN FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Kararın ardından Asya seansında sert yükselen dolar/TL de bu sabah itibarıyla bir miktar geri çekilse de TL dolar karşısında %1.8 civarında değer kaybı ile 5.73 seviyesinde hareket ediyor.

Haftanın ilk gününde artışa geçen altın fiyatları 252,20 liradan 260 lira seviyesine tırmandı.

DOLAR CİNSİ TAHVİLLER DEĞER YİTİRDİ

Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasının ardından değer yitirdi. Refinitiv verilerine göre 2020, 2030 ve 2041 vadeli tahviller ilk işlemlerde yaklaşık 1 sent geriledi.

CDS PRİMİ 6 BAZ PUAN ARTTI

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasının ardından yükseldi. Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler IHS Markit verilerine göre Cuma günkü kapanışa kıyasla 6 baz puan artışla 383 baz puana yükseldi.

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