Ekonomide baş döndüren hafta bitti

Bu hafta dolar/TL küresel resesyon endişeleri, ticaret savaşları, Suriye’de artan tansiyon sonrası jeopolitik endişeler ve TCMB’nin zorunlu karşılık kararının gevşeme yanlısı bir süreç izlenimi yaratmasıyla dün 1.5 ayın zirvesini gördü.

Kurban Bayramı tatili öncesi 5.45 civarında olan dolar/TL Foreks paneline göre haftayı 5.76 seviyesinin hafif üstünde tamamladı.

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşının yanı sıra Almanya ekonomisindeki yavaşlama, Hong Kong, İtalya ve İngiltere’deki siyasi karışıklığın gerilimi artırdığı bir ortamda, yatırımcılar Fed’in önümüzdeki dönem faiz kararına ilişkin sinyal almayı bekliyorlardı.

FAİZ İNDİRİMİ HAKKINDA İPUCU VERMEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın hafta boyunca beklenen Jackson Hole açıklamaları ardından dolar/TL 1.5 ayın zirvesinden sınırlı geriledi. Powell, ABD ekonomisinin “iyi bir konumda” olduğunu belirterek merkez bankasının ekonominin büyüme çizgisini korumak için “uygun şekilde” adım atacağını söyledi. Powell konuşmasında Fed’in bir sonraki toplantıda faiz indirip indirmeyeceğine yönelik ipucu vermedi. Powell’ın açıklamaları daha gevşek bir para politikasına bileşimine geçtiklerine dair bir sinyal vermese de aksi bir izlenim de yaratmadı.

ÇİN VE ABD KAPIŞIYOR

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Powell sonrası önümüzdeki ay 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisinde bir değişiklik oluşmadı. Ancak bugün Çin’in ABD’ye uygulayacağını açıkladığı vergi ve Almanya’da yavaşlayan ekonomi Türkiye için daha önemli iki gelişme diye düşünüyoruz” dedi ve ekledi:

“Vergi açıklaması küresel borsalarda satış getirdi. Benzer şekilde Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Almanya ekonomisine ilişkin endişeler de kuvvetli. Bu iki gelişmeyi önümüzdeki dönemde daha yakından izleyeceğiz. Her iki gelişme de risk iştahı açısından olumsuz olsa da çözmek için atılabilecek adımların Türkiye pozitif olması nedeniyle şu anda olumsuz bir fiyatlama getirmiyor”

Çin, ABD ile arasındaki ticaret gerilimini artıracak bir misillemede bulunarak ABD’den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. ABD buna Çin’e gümrük vergilerini yüzde 5 artırarak cevap verdi.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’den ithal 5,078 kalem üründen %5 ile %10 arasında ek gümrük vergisi alınacağı belirtildi. Ek gümrük vergisi alınacak ürünler arasında tarım ürünleri, ham petrol, küçük uçaklar ve arabalar bulunuyor.

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ALMANYA DARALDI

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte %0.1 daralmasının ardından, Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü ülkenin resesyonda olmadığını belirtti. Sözcü, “Şu anda resesyonda değiliz. Şimdi, akıllıca büyüme politikalarıyla büyümeyi sağlama zamanı” dedi.

Bankacıların verdiği bilgiye göre hem küresel risk iştahı hem de ticaret açısından iki gelişme de Türkiye ekonomisi için negatif. Ancak her iki gelişmeye karşı alınabilecek önlemler genişlemeci maliye politikası ya da gevşeme yanlısı para politikası olarak görülüyor. Bu adımlar ise gelişmekte olan ülkeler için pozitif.

Bankacılar hangi etkilerin öne çıkacağını ve risklerin ne kadar kuvvetli olacağına göre fiyatlamaların oluşacağını belirtirken bu gelişmelerin Türkiye ekonomisi açısından yakından takip edilmeye devam edeceğini belirtiyorlar.

SİVİLLER TÜRKİYE’YE KAÇIYOR

Suriye’de Beşar Esad’a karşı savaşan muhaliflerin elindeki son büyük toprak olan İdlib vilayeti sınırlarında başlayan taarruz on binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru kaçmasına yol açtı.

Taarruz ayrıca Türkiye’nin Rusya ile vardığı İdlib’de çatışmaların önlenmesi anlaşması kapsamında kurduğu 12 gözlem noktasından birini İdlib vilayetinin geri kalanından kopardı.

PİYASADA 22 MİLYAR TL ENDİŞESİ

TCMB’nin ZK adımının ilk etapta kamu bankaları aracılığıyla yaratacağı yaklaşık 22 milyar TL’lik likidite yatırımcılar arasında endişeye yol açtı. Bankacılar likitidenin sıkı para politikasına yönelik yarattığı endişenin yanı sıra, firma borçlarının ödenmekte zorlandığı bir dönemde bankaların kredi artışına yönlendirilmesini de eleştirdiler.

Öte yandan sistem özel bankaların kredi büyümesini teşvik ediyor ve bankacıların yaptığı hesaplamalara göre sistem önümüzdeki yıl aynı kalması halinde 2020 banka kârlarına %8 artış getirme potansiyeli yaşıyor.

MEMURLAR RESMEN HAKEM HEYETİNE GİTTİ

Hükümetin 2020 için 4+4, 2021 için 3+3’lük zam teklifini kabul etmeyen Memur-Sen hakem heyetine resmen başvurdu. Memur ve memur emeklisi 5 milyonu aşkın vatandaşın gözü kulağı buradan gelecek haberde.

REUTERS-SOZCU.COM.TR