Piyasaları karıştıracak iddia: Trump yönetimi Çinli firmaları ABD piyasasından çıkarmayı düşünüyor

ABD-Çin arasında ticaret savaşı sürerken, Amerikan basını gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek bir iddiada bulundu. Ülke basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİ DUYULUYOR

Söz konusu adımın ABD yönetiminin Çinli firmalara yatırımları kısıtlama çabalarının bir parçası olduğunu belirten kaynaklar, Trump yönetiminin Çinli şirketlerin bazı eylemlerinden dolayı güvenlik endişesi duyduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yaklaşık 15 aydır sürmekte olan ticaret savaşını sona erdirebilecek bir anlaşmanın düşünülenden daha yakın bir zamanda olabileceğini ve Çin’in ABD’den sığır ve domuz da dahil büyük miktarda tarımsal ürün satın aldığını belirtmişti. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı küresel ekonominin önündeki en büyük risklerden biri.

Trump geçtiğimiz günlerde New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Çin için “Bir anlaşma yapmayı şiddetle istiyorlar. Bu (anlaşma) sizin düşündüğünüzden daha önce olabilir” ifadelerini kullanıştı.

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bu konunun üzerine ise Çin Ticaret Bakanlığı; Çin'in ABD ile yakın iletişim halinde olduğunu ve Ekim ayında yapılacak ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydetmeye hazırlandığını belirtmişti.

Bakanlık sözcüsü Gao Feng, Çinli şirketlerin ABD soya fasulyesi ve domuz eti gibi önemli alımlar yaptığını ve söz konusu alımların gümrük vergilerinden muaf tutulduğunu belirtti.

ABD ve Çin'in ticaret müzakerecilerinin, ticaret savaşını sona erdirecek bir yol çizmeye başlayıp başlayamayacaklarını veya birbirlerinden ithal ürünlere yeni ve daha yüksek gümrük vergilerine yönelebileceklerini belirlemek için yaklaşık iki hafta içinde Washington'da bir araya gelmeleri bekleniyor.

AA