Sözcü yazarları yorumladı: Piyasanın seyri önümüzdeki günlerde ne olacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırdaki terör unsurlarını arındırmak için Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın piyasalarda da yankıları sürüyor. Dolar/TL bu sabaha 5.90 civarında başlamıştı. Ardından Dolar/TL ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ‘büyük yaptırımlar geliyor' açıklamasıyla 5.93 seviyesini aşarak 4.5 ayın zirvesine yükseldi. Peki uzmanlar bu yükseliş için ne söylüyor? Bu yıl içerisinde 6.20 seviyelerinin görüldüğünü hatırlatan Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansen şu an çok hareketli bir ortamın olduğunu ve ilerleyen zamanlarda piyasanın normale döneceğini söylüyor.

“CARİ AÇIĞIMIZ OLMADIĞI İÇİN DOLARIN PEŞİNDEN KOŞULMUYOR”

Cansen sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, “Ben doların çok fazla bir yere gitmeyeceğini düşünüyorum. Sebebi Türk Lirası zaten şu an aşırı değerli değil. Cari açığımız olmadığı için doların peşinden koşulmuyor. Ayrıca Almanların bir atasözü vardır hiçbir yemek piştiği sıcaklıkta yenmez. Şu an çok fazla hararet ve hareket var. Ortada bir yerde buluşulur durum normal seviyesine döner” dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÖYLE BİR MALİYETİ KALDIRABİLİR Mİ?

Amerikan Başkanı Trump bizzat; “Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor!” açıklamasıyla piyasaları karıştırdı. Türkiye ekonomisi böyle bir maliyeti kaldırabilir mi?’ sorusunu soran Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu ise, “Amerika ve Trump hesabını yapmıştır. Kaldıramayacağını bildiği için bu mesajlar Türkiye'yi panikletme çabasıdır. Türkiye Trump'ın ipiyle kuyuya indi, nasıl çıkacağını düşünmedi. Operasyonumuz tabii ki zafer ile sonuçlanacak lakin ekonomi maalesef hezimeti yaşayacak. Bölgeyi güvenlik altına almak için bile çok büyük paralar harcaması gereken Türkiye, olası yaptırımlar nedeniyle çok zorlanacak” ifadelerini kullandı.

Muratoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Amerika yaptırım ateşini yakarsa onu Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin izleyeceğine şüphe yok. Ülkenin bekasını ilgilendiriyorsa ve başka çözüm yoksa tamam, eyvallah… Lakin bundan sonra ekonomi adına en önemlisi; Türkiye, Suriye bataklığından çıkabilir mi?