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Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla firmalar adına taşınan, değeri 22 euroya (140 TL) kadar olan eşya, tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla teslim edilecek.

10:17 -
Haberler Ekonomi
Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla firmalar adına gelen ve önemli değeri olmayan, satışa konu edilmeyecek veya üretimde girdi olarak kullanılmayacak nitelikte, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın hızlı ve kolay bir şekilde tesliminin sağlanması amacıyla, değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.

Söz konusu eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapma konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi.

Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük vergilerinden muaf olan inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın operatör yetkisi kapsamında hızlı kargo firmaları ile posta idaresi tarafından beyanına imkan sağlandı.

AA

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Son güncelleme: android-time 10:19 25.07.2019
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