Prens’ten Riyad için çılgın bütçe!

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman ülkenin başkenti Riyad'ın çevresini yenilemek için 23 milyar dolar bütçe ayırdı.

NBC’nin haberine göre; Prensin hedefi Riyad'ı yeni Dubai yapmak. Prens Riyad'a 126 kilometrelik yeni bir bisiklet yolu yapmayı hedefliyor.

2023 yılında başlayacak inşaat 2030 yılına kadar devam edecek.

Sadece kentin yenilenme sürecinde 70 bin kişinin çalışması bekleniyor.

5 milyon kişinin yaşadığı Riyad'da 1000 farklı sanat eseri de sergilenecek.

Riyad'ın hedefi 2023 yılına kadar 119 bin yeni turisti bünyeye kazandırmak.