Prestige Mall çalışma saatleri 2019: Prestige Mall hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Prestige Mall mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Prestige Mall sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Prestige Mall AVM 10:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Prestige Mall çalışma saatleri 2019…

PRESTİGE MALL AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Prestige Mall AVM hafta içi her gün mesaiye sabah tam 10:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Prestige Mall öğle arası tatili vermemektedir.

Prestige Mall AVM ayrıca; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Prestige Mall AVM, Bahçeşehir Doğaparkı Cad. Gölet Mevkii Bahçeşehir / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Prestige Mall Telefon Numarası: 0212 669 22 62