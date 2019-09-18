Proje bazlı devlet yardımı için ürün listesi belirlendi

Öncelikli ürün listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11. Kalkınma Planı’nda belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan öncelikli ürün listesi tebliğine göre, makine sektörüne ilişkin öncelikli ürün listesi kapsamında; dizel ve yarı dizel motorlar, pnömatik güç motorları, kompresörler, klima aksam ve parçaları, eşanjörler, yağ ve yakıt filtreleri, arıtma cihazları, dolum makinaları, forklift ve yük arabaları, asansörler, yükleyiciler ile kağıt-karton kesme makineleri gibi ürünler yer alıyor.

OTOMATİK DİKİŞ MAKİNELERİ

Listede, otomatik üniteli dikiş makineleri, metal işleme merkezleri, yatay torna tezgahları, her türlü elektro-mekanik, elle kullanılan matkap ve testereler, sınai robotlar da bulunuyor.

Listede ayrıca, “yenilikçi teknoloji alanına göre ürünler”, “robotik ve otomasyon sistem bileşenleri”, “üç boyutlu yazıcılar”, “eklemeli imalat makineleri” ve “ileri döküm teknolojileri” başlıkları altında da ürünler bulunuyor.

Tebliğe göre, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya, eczacılık ile tıbbi ve dişçilikle İlgili araç gereç imalatı, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında tebliğ ekinde yer alan listeler şeklinde ilan edilecek.

Bu listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecek.

REUTERS