Protesto edilen senet sayısı arttı

TBB Risk Merkezi, şubat ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre şubat ayında, protesto edilen toplam 82 bin adet senedin parasal tutarı 1,5 milyar TL oldu. Senet sayısı ve tutarı bir önceki aya göre azaldı. Ocakta protesto edilen toplam 98 bin senedin parasal tutarı 2,2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

YILLIK BAZDA ARTIŞ VAR

Şubatta yıllık bazda protesto edilen senet adedi yüzde 5, senet tutarı da yüzde 59 artış gösterdi.

2019 yılının ilk iki ayında, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 30'unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane oldu.

AA