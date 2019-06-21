PTT haftasonu açık mı? PTT çalışma saatleri…

PTT ile evrak, para gönderimleri, e-devlet şifresi alma, para çekme, emekli maaşı çekme, telgraf gönderme, kargo yollama gibi işlemler yapılabiliyor. PTT çalışma saatleri ise merak edilen konuların başında geliyor. PTT sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? İşte 2019 PTT çalışma saatleri…

PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve öğlen 12:30'a kadar devam eder. 12:30'da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar mesaiye devam eder.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Genel Müdürlüğü: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA

PTT İletişim Numarası: 444 1 788