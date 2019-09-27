PTT indirimli bal taşıyor

PTT Başmüdürü Abdullah Taşdelen, yaptığı açıklamada, 178 yıldır posta, banka ve lojistik sektöründe Türkiye’ye hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT) geniş hizmet yelpazesi sayesinde, hayatın her alanına dokunan faaliyetlere imza attığını belirtti.

Kentte çok sayıda ailenin, geçimini bal üretiminden sağladığını kaydeden Taşdelen, üreticilerin desteklenmesi amacıyla Bingöl’e özel kampanya düzenlediklerini bildirdi.

Taşdelen, “Bingöl balını ülkemizin her köşesine uygun fiyatlarla taşınmasını sağlamak için başmüdürlüğümüz kapsamında, sadece bal ve ceviz bulunan kargo gönderilerinde yüzde 30 indirim yapılmıştır. İndirimli fiyatlarımız 31 Aralık’a kadar geçerlidir.” ifadelerini kullandı.



AA