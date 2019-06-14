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PTT Kargo saat kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor? PTT haftasonu çalışıyor mu? szcu1

PTT çalışma saatleri ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Fatura ödeme, para gönderme ve alma, kargo gönderimi, dosya gönderimi, ceza ödeme, e-devlet şifresi alma gibi çeşitli kurumsal alanda hizmetleri PTT şubelerinden alabiliyoruz. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargo’nun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. PTT Kargo hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, PTT Kargo çalışma saatleri 2019…

18:06 -
Haberler Ekonomi
PTT Kargo saat kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor? PTT haftasonu çalışıyor mu? szcu1

PTT Kargo mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… PTT sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? PTT hangi saatlerde çalışıyor sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor. İşte, PTT Kargo çalışma saatleri 2019…

PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğlen 12:30’a kadar devam eder. 12:30’da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT Genel Müdürlüğü: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA PTT İletişim Numarası: 444 1 788

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