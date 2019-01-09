PTT personel alımı: Bin 100 personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

İş başvurusu yapmak için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar merakla PTT personel alımı tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde PTT personel alımı başvurularının Aralık ayında yapılacağı açıklanmış ardından erteleme gelmişti. Peki PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte PTT personel alımı ile ilgili gelişmeler...

PTT personel alımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT, güvenlik görevlisi olarak 1100 personel alacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra yapılan açıklamada başvuruların ertelendiği belirtildi. PTTPAL tarafından gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmenin amaçlandığı bildirildi.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Daha önce yapılan açıklamada PTT personel alımı başvuru şartları olarak; zırhlı aracın güvenliğini sağlayacak olan güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda ise ortaokul mezunu olma şartı belirlenmişti.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.”