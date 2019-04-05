PTT saat kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor? İşte PTT çalışma saatleri…

Posta alanında halletmesi gereken işleri olan vatandaşlar PTT çalışma saatlerini araştırıyor. PTT çalışma saatleri, para alışverişi, ödeme işlemleri için şubelere gitmek isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. PTT sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? PTT hangi saatlerde çalışıyor sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor…

PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve öğlen 12:30'a kadar devam eder. 12:30'da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar mesaiye devam eder.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT Genel Müdürlüğü: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA PTT İletişim Numarası: 444 1 788