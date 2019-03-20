PUBG’ye büyük rakip geliyor!

Business Insider'da yer alan habere göre Call of Duty'nin mobil versiyonu iOS ve Android işlemcilerde oynanabilecek.

Karakterlerin silahları ve giyinişleri oyuncuların isteğine göre ayarlanabilecek.

Activision oyun için Çinli mobil dev Tencent ile birlikte çalışıyor. Oyun bu yaz piyasa sürülecek.

Tencent'in başkan yardımcısı Steven Ma, “Oyunlardaki deneyimimiz ve yaratıcılığımız ile Call of Duty deneyimini bütün hayranlarının seveceği bir düzeye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Call of Duty oyunun internet sitesi üzerinden ön kayıta açıldı. Oyun ücretsiz olarak telefonlara indirilebilecek.