Puma’dan tarihi sponsorluk anlaşması

Spor tarihine geçecek bir reklam anlaşması Manchester City ile Puma arasında imzalandı.

10 YILLIĞINA EL SIKIŞTILAR

Financial Times'ın haberine göre Puma, Manchester City'nin bütün spor ekipmanlarını 10 yılı aşkın bir süre 600 milyon pound'a (4.2 milyar TL) karşılayacak. Bu anlaşma Puma tarihinin en büyük sponsorluk sözleşmesi oldu.

Şu an Nike ile bir sponsorluk anlaşması içinde olan City takımı Nike'dan yıllık 20 milyon pound kazanıyor.

İki firmaya da yakın isimlerin verdiği bilgilere göre Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşaması takdirinde sponsorluk ücretinde artış yaşanabilecek.

CITY AÇIKLAMA YAPMADI

Manchester City kulübünden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Puma'nın CEO'su Bjorn Gulden, “Ne kadar fazla öderseniz o kadar iyi bir anlaşmaya sahip olursunuz” açıklamasında bulundu.

Puma'nın City ile yaptığı anlaşma tarihin en büyük reklam anlaşması olarak kayıtlara geçerken yıllık bazda incelendiğinde yine de Manchester United'ın Adidas'la yıllık 75 milyon pound'luk anlaşmasının gerisinde kalıyor. Nike ise Chelsea'ye

yıllık 60 milyon pound ödüyor.

Pumanın piyasa değeri 7 milyar euro.