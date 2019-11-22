Raflarda özel ‘marka’ savaşı

Ticaret Bakanlığı'nın gündeminde olan market markalı ürünlerin satışına kısıtlama getirilmesine dair taslak, perakende sektörünü ikiye böldü. İndirim marketleri ile ulusal zincirler taslağın derhal geri çekilmesi gerektiğini savunurken, yerel marketler ise özel market markalı ürün satışının toplam satışların yüzde 25'i ile sınırlandırması gerektiğini savunuyor. Sektörün bir kısmı “private label” olarak bilinen market markalı ürünlerin enflasyonla mücadelenin en önemli aracı olduğuna dikkat çekerken, bir kısmı ise bu ürünlerdeki yüksek satış rakamlarının markalaşma önünde engel oluşturduğunu savunuyor.

HIZLI BÜYÜYOR

2018'de yaklaşık yüzde 70 büyüme ile cirosunu 50 milyar TL'ye çıkaran özel markalı ürün pazarı, bu yılın ilk 9 aylık döneminde ise yüzde 29 büyümeye ulaştı. Özel markalı satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 20'nin üzerine çıkmış durumda. Ortakalan tarafından dün düzenlenen Ortakakıl organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan sektör temsilcileri iki farklı görüşü savundu. Migros İcra Başkanı Özgür Tort, müşteri tercihlerine yapılacak müdahalelerin enflasyonu yükselteceği uyarısında bulundu. Müşteri tercihleri ve ticarete yapılan bu tür müdahaleleri doğru bulmadıklarını kaydeden Tort, şunları söyledi:

“Müşteri onu almak istiyorsa buna müdahale edemeyiz. Taze ürünlerle birlikte özel markalı ürünlerin satışlarımız içindeki payı yüzde 20'nin üzerinde. Kendi şirketim adına biz her türlü markanın gelişimine destek veren bir kuruluşuz. Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde rekabette zaman içinde bir güç kaybı yaşanma riski var. Bunlar düşünüldüğü kadar kolay şeyler değil. Öyle ya da böyle enflasyon etkisi görülüyor.”

Daha çok yerel marketlerin oluşturduğu Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ise “Market markalı ürünlerin total satışlar içinde yüzde 25 ile sınırlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle devam ederse Türkiye'de marka kalmayacak. Bu durum tekelleşmeye doğru da gidiyor. Yerli yerel marketlerde bu ürünlerin satışı bu kadar yüksek değil” dedi.

‘Taslak derhal geri çekilmeli'

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç ise hane halkı harcamalarının yüzde 50'sini gıdanın oluşturduğunu belirterek, market markalı ürünlere kısıtlama getirilmesini öngören yasa taslağının tüketiciye büyük zarar vereceğini kaydetti. Uygun fiyat arayışı nedeniyle her 100 tüketiciden 80'inin ortalama 3 market gezdiğini dile getiren Aykaç, fiyat dalgalanmalarını en az şekilde yansıtmak için kaynaklarını zorladıklarını kaydetti. Aykaç, zaman zaman zararına satış yaptıklarını vurgulayarak, “Ticaretin böyle kısıtlanması hem sektörün hem de ülke gelişiminin önüne geçer. Taslağın geri çekilmesi ve tekrar ele alınması zorunlu” diye konuştu.