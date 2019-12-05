‘Rapor parası ayın kaçında yatar?' sorusu milyonlarca çalışan tarafından en çok merak edilen sorulardan biri. Herhangi bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışan kişinin hastalık, iş kazası, doğum gibi hallerde, iş yerine gidemeyecek durumda olduğunu bir hekim tarafından verilen rapor ile beyan etmesi halinde maaşında yapılan kesinti kadarı devlet tarafından rapor parası yani İş Görmezlik Ödeneği adı ile vatandaşa ödenmektedir. Aldığı raporun karşılığında ne zaman ödeme alacağını merak eden vatandaşların yaptığı aramaların artmasının ardından konuyla ilgili detaylı bilgi alabilecekleri bir haber hazırladık. İşte İş Görmezlik Ödeneği (rapor parası) ile ilgili ayrıntılar…

RAPOR PARASI (İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ) NEDİR?

İş yerinde çalışmasına engel bir durumu olan (gebelik, hastalık ya da iş kazası) sigortalı çalışanın alacağı aylık maaşından işe gelmediği günler kadarı kesintiye uğramaktadır. Çalışanların mağdur olmaması için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlara 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ile iş görmezlik ödeneği tanımıştır.

Çalışanın İş Görmezlik Ödeneği alabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar hakkında detaylı bilgiyi https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/rapor-parasi-nasil-hesaplanir-2szcu-5457132/ linkindeki haberimizden alabilirsiniz.

RAPOR PARASI AYIN KAÇINDA YATAR?



İş Görmezlik Ödeneği için gerekli olan rapor sahibi olan çalışan, işlemlerin başlaması için aldığı raporu öncelikle çalıştığı kuruma olabildiğince çabuk bir şekilde iletmelidir. Rapor ne kadar çabuk iletilirse işlemler o kadar çabuk başlar. İşveren kendisine verilen bu raporu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenir ve çalışanların ödemeleri en geç 15 gün içerisinde PTT ye gönderilir.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu sitemine tanımlanmış bir banka hesabı varsa ödemeleriniz direk olarak banka hesabınıza da gönderilebilmektedir. PTT’ye gönderilen iş göremezlik ödemenizi ödeme tarihinden itibaren 2 ay içerisinde almamanız halinde ödemeniz SGK’ya iade edilecek ve emanet hesaplarına aktarılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu sitemine tanımlanacak banka hesapları;

-Ziraat Bankası,

-Halk Bank,

-Vakıf Bank,

-Akbank,

-Burgan Bank,

-Fiba Banka,

-Şeker Bank,

-T.Ekonomi Bankası,

-Garanti Bankası.

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