Rapor parası yani İş görmezlik Ödeneği herhangi bir iş yerinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı 4A (SSK) ya da 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olarak çalışan vatandaşlar tarafından son zamanlarda sık sık sorgulanan konulardan biri. Peki, çalışanların merak ettiği rapor parası nereden alınır? Rapor parası hangi şartlarda alınabilir? İşte çeşitli sağlık sorunlarından dolayı işe gidemeyen ve bu soruların cevaplarını merak eden vatandaşlar için hazırladığımız en güncel ve detaylı haber…

RAPOR PARASI NEDİR?

Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı olan 4A (SSK) ya da 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı çalışan vatandaşların, hastalanması, meslek hastalığına yakalanması, kadın işçiler için analık durumu ya da iş kazası geçirmesi durumunda, çalışamadıkları günlerin ücretleri maaşlarından kesilir. Bu durumda maddi açıdan mağdur olmamaları için de iş görmezlik ödeneği yani rapor parası alabilirler.

RAPOR PARASI ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Rapor parası alabilmek için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bunlardan bazıları;

– Hastalık ya da geçirdiğiniz iş kazası sonrası çalışamayacağınız bir sağlık kurulu tarafından raporlanmalı.

– Rapor alınan bu dönemden önceki bir yıl içinde 90 gün prim ödemenizin olması gerekmekte.

– Prim borcunuzun bulunmaması gerekmektedir.

RAPOR PARASI NEREDEN ALINIR?

Öncelikle sigortalı çalışan ve sağlık nedenlerinden dolayı çalışamaz durumda olan işçinin bu durumu kanıtlayacak bir rapor alması gerekmektedir. Aldığı bu raporu 5 iş günü içinde iş yerine vermesi gerekmektedir. İşveren ise raporu e-rapor sistemine girer. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri raporu inceler ve onay verdikleri takdirde PTT'ye ödeme talimatı verir. İşçiye giden bildirim sonrası rapor parasını PTT şubelerinden alabilir.

PTT’ye gönderilen rapor parası ödemesi, ödeme tarihinden itibaren 2 ay içerisinde alınmazsa ödeme SGK’ya iade edilir ve emanet hesaplarına aktarılır.