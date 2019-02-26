Bir aracın veya tapunun değeri yıldan yıla değişiklik gösterir ve bundan dolayı günümüz piyasa değerini belirlemek için rayiç bedel kullanılmaktadır. Peki, rayiç bedel nedir? Rayiç bedel nasıl hesaplanır? İşte, bilinmesi gerekenler…

RAYİÇ BEDEL NEDİR?

Piyasadaki arz-talep dengesinin sonucu olarak, bir malın sahip olduğu piyasa değerine rayiç bedel denir. Rayiç bedel hesaplanırken, satın alacağınız ev ya da arsanın bulunduğu bölgede bulunan sosyal imkanlar ve taşınmazın merkeze olan uzaklığı belirleyici olur.

Kanunen rayiç bedel ise; satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir.”

RAYİÇ BEDEL NASIL HESAPLANIR?

Güncel piyasa koşullarına göre belirlenen rayiç bedel değer ve emlak vergisini esas alan değer olmak üzere ikiye ayrılır. Taşınmazın minimum değerinin hesaplandığı ve genelde piyasa değerinin altında olduğu bedele emlak vergisi rayiç bedeli denilmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen değerlendirme kararı sonrasında valilik tarafından atanan komisyon rayiç beledi belirler. Rayiç bedel belirlenirken aynı konum ve özelliklerde bulunan en az 3 adet taşınmazın metrekaresi ve rayiç bedellerinin bilinmesi gerekir. Konut veya binalarda arsa ve arazilerden farklı olarak hesaplama yapılırken yapının yıpranma payıda eklenir. Yıpranma payı, yapının tamamlandığı tarih ile satış tarihi arasında geçen süre bir yıldan fazla ise yüzde 2 oranında rayiç bedelden düşülür. Alınacak ya da satılacak taşınmazın rayiç bedeli bağlı olduğu belediye tarafından öğrenilebilir. Metrekare başına düşen rayiç bedel, aynı özellikteki 3 evin rayiç bedelinin toplamının bu 3 evin metrekare toplamına bölerek bulunur. Metrekare başına düşen rayiç bedelini satışı yapılacak evin metrekaresi ile çarparak evin esas rayiç değeri bulunmuş olur.

RAYİÇ BEDEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evin veya arsanın ya da bir başka gayrimenkulün rayiç bedelini öğrenmek için o gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurmak yeterlidir. Gayrimenkule ait ada ve parsel bilgilerinden veya ad ve soyada göre emlak beyanlarından bakılarak bulunduğu mahalle, cadde ve sokak bilgilerine göre gayrimenkulün o yılki rayiç bedel ve arsa birim değeri öğrenilebiliyor.

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