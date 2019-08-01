Arsa, konut gibi taşınmaz mallara sahip olan kişilerin özelikle bu mallar için yapacakları satış işlemlerinde gerekli olan ve önem teşkil eden bir unsur olan rayiç bedel sorgulaması, son dönemlerde sıkça aranan işlemlerden biri. Rayiç bedeli sorgulama nasıl yapılır? E devlet rayiç bedeli sorgulama ekranı nasıl görüntülenir? Bu ve bunun gibi sorularla rayiç bedel sorgulaması arayan vatandaşların işini kolaylaştırmak adına hazırladığımız haberde tüm merak edilenleri bulabilirsiniz. İşte detaylar…

RAYİÇ BEDELİ NEDİR?

Rayiç bedel, taşınmaz bir malın, güncel piyasa şartlarında arz-talep dengelerine göre yıllar arasında değişiklik gösteren değerine rayiç bedel denmektedir.

Gayrimenkulün günümüz piyasa şartlarında alım-satım değeri olan rayiç bedelin kanunen tanımı; “Satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir” şeklinde yapılmıştır.

RAYİÇ BEDEL NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Piyasada oluşan değer; arz talep dengeleri, semt, ilçe, mahalle, sokak, ulaşım rayiç bedeli etkileyen koşullardır. Bu koşullar piyasada oluşan değer olarak değerlendirilir.

Emlak vergisini esas alan değer, mülkün minimum değeri hesaplanan ve genellikle piyasa değerinin altında olan değer ise emlak vergisi esas alan değerdir.

RAYİÇ BEDELİ SORGULAMA NASIL YAPILIR? E DEVLET RAYİÇ BEDELİ SORGULAMA EKRANI

Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/belediye-listesi linkine tıklayarak e-devlet sayfasına girin. Burada bağlı bulunduğunuz belediyenin listesini bularak rayiç bedel sorgulamasını yapabilirsiniz.

Belediyeye ait sayfada rayiç bedel sorgulaması yapmak için sizden istenen bilgiler malın bulunduğu

– Mahalle Adı

– Cadde/Sokak Adı

– Yıl

Bu bilgileri girdikten sonra sorgula butonuna basarak istediniz bilgilere ulaşabilirsiniz.