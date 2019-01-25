Reel kesim güven endeksi Ocak’ta arttı

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 2.3 puan azalarak 95.4 oldu.

TCMB açıklamasında “Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir” görüşüne yer verildi.

Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100’den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.

Öte yandan TCMB’den yapılan açıklamada, ilgili veride işyeri kapsamının bu aydan itibaren yeni Sanayi Üretimi Endeksi çerçevesinde göre güncellendiğine dikkat çekildi.

REUTERS