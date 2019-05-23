Reel kesim güveni Mayıs’ta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Mayıs dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 98,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2019 yılı Mayıs ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 720 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İHA