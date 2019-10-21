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Reel sektöre yeni kredi destek paketi

Kamu bankalarının hazırladığı destek paketinde 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Kredi paketi başta tekstil, ayakkabıcılık, turizm ve inşaat sektörlerini kapsayacak.

12:05 -
Haberler Ekonomi
Reel sektöre yeni kredi destek paketi

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar, Ankara Sanayi Odası’nın Antalya’da düzenlenen meslek komiteleri toplantısında kamu bankalarının emek yoğun olan sektörlere yönelik kredi destek paket hazırladığını söyledi. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak.

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Son güncelleme: 12:10 21.10.2019
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