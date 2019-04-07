Reform paketi çarşamba günü açıklanacak

Yerel seçimleri geride bırakan Türkiye’de gündem yine iyi gitmeyen ekonomiye döndü. Daha önce 8 Nisan haftası açıklanacağı belirtilen yeni reform paketinin 10 Nisan Çarşamba günü açıklanacağı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına göre, Türkiye'de rekabetçi ve mükellef odaklı vergi uygulamaları için vergi reformu çalışmalarına devam edilecek. Stratejik ve kritik sektörlerle ilgili çalışmalar yapılırken, reel sektörün, küresel rekabet ikliminde daha avantajlı konuma geleceği ayrıntılı bir vergi reformu süreci başlatılacak.

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İŞ DÜNYASI ACİL REFORM PAKETİ BEKLİYOR

Yerel seçimlerin geride kalması ile artık siyasetin krizin ortasındaki ekonomiye odaklanması gerektiğine dikkat çeken iş dünyası, acil bir reform paketi bekliyor. Uluslararası kuruluşlar, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklara ve risklere dikkat çekerken, iş dünyası temsilcileri ise artık yıllardır süregelen seçim atmosferinin geride bırakılarak reform dönemine girilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) seçim süreci geride kalırken dernek olarak yatırım ortamının önceliklendirilmesini istediklerini belirterek, “Dileğimiz, ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye ve iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması ve bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir” açıklamasını yapmıştı.

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Patronlar kulübü TÜSİAD'dan yapılan açıklamada ise artık ekonomiye kalıcı çözümler bulunarak, serbest piyasa ekonomisinden taviz verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. “Bu bütüncül yaklaşım çerçevesinde, hukuk devletinin, özgürlüklerin ve bağımsız düzenleyici kurulları ile piyasa ekonomisinin güçlenmesi yönündeki tüm atılımlar Türkiye'nin demokrasisi, milli birlik ortamı ve küresel rekabet gücü açısından belirleyici önemdedir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Hukuk devletinin, özgürlüklerin ve bağımsız düzenleyici kurulları ile piyasa ekonomisinin güçlenmesi yönündeki tüm atılımlar Türkiye'nin demokrasisi, milli birlik ortamı ve küresel rekabet gücü açısından belirleyici önemdedir” denilmişti.