Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rekabet Kurulu Başkanlığı’na Birol Küle atandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Rekabet Kurulu Başkanlığı'na ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

10:17 -
Haberler Ekonomi
Rekabet Kurulu Başkanlığı’na Birol Küle atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle, ikinci başkanlığa ise Arslan Narin atandı. (AA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more