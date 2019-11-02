Rekabet Kurulu Başkanlığı’na Birol Küle atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle, ikinci başkanlığa ise Arslan Narin atandı. (AA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/rekabet-kurulu-baskanligina-birol-kule-atandi-5426347","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/rekabet-kurulu-baskanligina-birol-kule-atandi-5426347","pageType":"yazi","pageIdentifier":5426347,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5426347,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/rekabet-kurulu-baskanligina-birol-kule-atandi-5426347/","headline":"Rekabet Kurulu Bau015fkanlu0131u011fu0131&#8217;na Birol Ku00fcle atandu0131","description":"","articleBody":"","articleSection":"ekonomi","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/02/iecrop/hesap32113_16_9_1572679062-880x495.jpg","author":"Can Mumay","dateCreated":1572679065,"datePublished":1572679065,"dateModified":1572679065,"info":"{"seo_news":"false"}"});