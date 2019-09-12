Rekabet Kurumu Kamil Koç’un devrini onayladı

Türkiye’nin ilk otobüs firması Kamil Koç resmen el değiştirdi. 1000 araçlık filosu bulunan Kamil Koç'un Flixmobility GMBH'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştı. Rekabet Kurumu ise başvuruyu inceledi ve şirketin Flixmobility GmbH’ye devrini onayladı.

İşte Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan o karar:

Kamil Koç 2013 yılında Actera Group'a 65 milyon dolara satılmıştı. Actera Group'un başında İsak Antika bulunuyor. Şirketin merkezi İstanbul'da.

“ÇOK HEYECANLIYIZ”

Geçtiğimiz günlerde anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan FlixMobility Kurucusu ve CEO’su Jochen Engert, “Kamil Koç’u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız.

“İYİLEŞTİRMEYE ODAKLANACAĞIZ”

Biz FlixBus olarak herkes için çevreci ve akıllı bir seyahat deneyimi sunma vizyonuyla hareket ediyoruz ve yenilikçi ruhumuzu, akıllı teknolojik hizmetlerimizi ve yüksek güvenlik ve kalite standartlarımızı Türkiye’deki otobüs yolcularına sunarken, Kamil Koç’un neredeyse yüz yıllık deneyim ve bilgisinden faydalanacağımız için mutluyuz. Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacağımız değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız. Teknoloji platformumuz ve diğer yeniliklerimizle Türkiye’deki otobüs yolcularına uygun maliyetli, yüksek kaliteli ve daha bütüncül bir seyahat deneyimi sunacağız” ifadelerini kullanmıştı.