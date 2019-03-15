Rekabet Kurumu’ndan piliç eti üreten şirketlere ceza!

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, fiyat düzeyini birlikte belirlemek ve Ege Bölgesi’nde arzın kontrolüne yönelik bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 9 şirket ile rekabeti kısıtlayıcı davranışları kolaylaştırıcı eylemleri nedeniyle Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğine toplam 156 milyon 703 bin 144 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda, derneğin yanı sıra, para cezası alan şirketler

Kurul tarafından, soruşturmaya konu diğer 10 şirkete ise kanunu ihlal etmedikleri nedeniyle idari para cezasına yer olmadığına karar verildi.

REKABET KURUMU’NUN SORUŞTURMA AÇTIĞI MARKETLER

AA- SOZCU.COM.TR