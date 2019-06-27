Resmi Gazete’de atama kararları

Resmi Gazete'de bugün yer alan atama kararlarına göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Selami Korkmaz atandı.

Maden Tekik ve Arama Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Ekrem Tosun görevinden alındı.

Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu üyelerine Edip Müyesseroğlu yeniden atandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Nurpınar Tente Ödemiş, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi asan görevinden alındı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı'na İsmail Kahraman, Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcıılğı'na Yahya Coşkun, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığ'na Fatoş Altunç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Nihat Umut Döktür atandı.

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