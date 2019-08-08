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Resmi Gazete’de iflas düzenlemesi

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre ortak girişim grubu olarak alınan kamu ihalelerinde kişinin ölümü durumunda iş diğer yükleniciye devredilebiliyordu. Yeni eklenen ifadeye göre şirketin 'iflası' durumunda da iş yükleniciye devredilebilecek.

10:07 -
Haberler Ekonomi
Resmi Gazete’de iflas düzenlemesi

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre önceden kamu ihalesi alan bir şirketin yürütülmesi hususunda yetkili kişinin ‘ölümü' gerçekleşirse iş deneyim belgesine sahip tarafından proje devam edilebiliyordu.

Şimdi Kamu İhale Genel Tebliği'nde yapılan bir değişiklikle işi yürüten firmanın ‘iflası durumunda’ da ilgili ortağın uygun görülmesi durumunda işe devam edebilmesi hakkında düzenleme yapıldı.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 42.5 maddesi şu şekilde düzenlendi: Yüklenicisinin ortak girişim olduğu işlerde, tüzel kişi pilot veya koordinatör ortak tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü veya iflası durumunda;

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