Resmi Gazete’de yayımlandı! Bakanlığa 249 iş müfettişi atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcılarından 249’u iş müfettişi olarak atandı.
İŞ MÜFETTİŞİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Mesleklere göre iş yerlerindeki çalışma ortamlarını ve koşullardan kaynaklanan riskleri kontrol etmek
Risk çeşitliliğine göre önlemler almak
İş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak için çalışmalar yapmak
Çalışma sürelerini incelemek ve ihlalleri tespit ederek çalışma sürelerini yasal sınırlara çekmek
İş yerinde baskı ve mobbing gibi uygulamalar olup olmadığını kontrol etmek
Kayıt dışı olan iş yerleri ile mücadele etmek
İşçilerin sosyal güvence, izin ve ücretlerini takip etmek
Dinamik bir çalışma ortamı sunmak
İş yerlerinde işin yapılış şeklini kontrol etmek
İş yerlerinde kullanılan makine ve cihazları incelemek
Çalışma koşullarını ve çalışma ilişkisini kontrol etmek
AA- SOZCU.COM.TR
İstanbul Seçim Sonuçları ->