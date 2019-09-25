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Reuters: Suudi Aramco saldırıların ardından eski üretim rakamlarına döndü

Suudi Arabistan 14 Eylül'de gerçekleşen saldırıların ardından beklenenden daha kısa sürede eski üretim değeri olan 11.3 milyon varile ulaştı. Geçtiğimiz hafta Brent petrolün fiyatı %19.5 ile 14 Ocak 1991'den bu yana en sert gün içi artışı yaşayarak 71.95 dolara yükselmişti. Brent petrol fiyatı şu an 62 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış veya azalış Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. 

14:57 -
Haberler Ekonomi
Reuters: Suudi Aramco saldırıların ardından eski üretim rakamlarına döndü

Kaynakların Reuters’a verdiği bilgilere göre beklenenden daha kısa sürede petrol üretiminde eski rakamlara ulaşan Suudi Arabistan’ın Abqaiq petrol rafinerisinin günlük ham petrol üretimi pazartesi günü verilen bilgilere göre yaklaşık 3 milyon varil seviyesindeyken şu anda üretim 4.9 milyon varil seviyesinde. Khurais’te ise günde 1.3 milyon varil petrol üretiliyor.

ÜRETİM YARIYA İNMİŞTİ

14 Eylül’de gerçekleştirilen saldırılar tüm dünyada petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan’ın günlük petrol üretimi yarıya inerek 5.7 milyon varil azalmıştı.

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HAM PETROL 62 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ve Aramco CEO’su Amin Nasser petrol üretiminin Eylül sonuna doğru eski seviyesine döneceğini söylemişlerdi.

Saldırıların ardından %20 artan petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın petrol üretiminin yakın zamanda eski seviyesine döneceğini söylemesinin ardından düşüş göstermişti. Bugün ham petrol varil fiyatları 1 dolardan fazla düşerek 62 dolar seviyesinden işlem görüyor. Suudi yetkililer, geniş stoklarından ve diğer alanlardan petrol sağlayarak arzı saldırı öncesi seviyede karşılamayı başardıklarını açıkladılar.

REUTERS

 

 

Dolar Pazartesi saldırı Suudi Arabistan Türkiye
Son güncelleme: 15:02 25.09.2019
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