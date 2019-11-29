Reuters’tan Türkiye anketi! Beklentiler değişti

Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşanan ve TL’nin dolar karşısında yaklaşık %30 değer kaybettiği, enflasyon yükselirken iç talebin ciddi zayıflamasına neden olan kur krizi sonrası resesyona girmişti. Ancak enflasyonun ağırlıklı baz etkisiyle Ekim’de tek haneye gerilemesi ve TCMB’nin faiz indirimleri sonrası kredi büyümesinin hızlanmasıyla ekonomide toparlanma sinyalleri gelmeye başladı.

“KREDİ BÜYÜMESİ BEKLENİLENİN ÜZERİNDE ARTTI”

Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, diğer çeyreklerle karşılaştırıldığında özel tüketimde bir miktar daha iyi bir performans görüleceğini, stoklar tarafının da destekleyici olacağını belirtirken; yıllık olumlu baz etkisinin ise en önemli faktör olduğunu söyledi. Gökşen şöyle devam etti: “Diğer taraftan aslında geçtiğimiz çeyreklerde rekor seviyede büyümeye katkı sağlayan ihracatın katkısının ciddi anlamda azaldığını görebiliriz. Kredi büyümesi beklenilenin üzerinde arttı ve güven endekslerindeki düzelme ılımlı toparlanmaya işaret etti. Bu gibi faktörlerle birlikte üçüncü çeyrek ve yılsonu için büyüme beklentileri de pozitife döndü.”

“YIL SONU BÜYÜME TAHMİNİMİZ YÜZDE 0.5”

Gökşen, yılın son çeyreğinde olumlu baz etkisinin çok daha güçlü olması sebebiyle daha güçlü bir pozitif büyüme beklediklerini söyleyerek, “Dördüncü çeyrekte yaklaşık %5 gibi bir büyüme tahmin ediyoruz. Yıl sonu içinse tahminimiz %0.5 ancak biraz daha yüksek gelebilir” dedi.

Reuters’in 9-17 Ekim tarihleri arasında tahminleri topladığı ve 53 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 2019 yılı için bir önceki anketteki %1.5 daralma beklentisi %0.3 daralmaya revize edilmişti. Türkiye ekonomisi en son 2009 yılında %4.7 ile daralma kaydetmişti.

YEP HEDEFLERİ

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) büyüme hedefi 2019 için %0.5, 2020 ve 2021’de %5 öngörüldü. Türkiye ekonomisi, 2017’de iç talep ağırlıklı %7.4 büyümüştü. Bu dönemde aşırı ısınma tartışılırken ekonomi 2018’in ilk çeyreğine %7.2 seviyesinde yüksek bir büyüme ile başladı. İkinci çeyrekte büyüme %5.3’e, üçüncü çeyrekte %1.6’ya yavaşladıktan sonra son çeyrekte ise %3 daralma yaşandı.

KRİTİK VERİ 2 ARALIK’TA AÇIKLANIYOR

Bu yılın ilk çeyreğinde ise TL’deki sert değer kaybı ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre ekonomi %2.6 küçüldü. Türkiye ekonomisi %5’in üzerinde büyüme potansiyeline sahip ancak ABD ile ilişkiler ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ticaret savaşları nedeniyle küresel büyüme endişeleri ve yerli yatırımcının yüksek döviz talebi TL’de değer kaybına, makro verilerde de bozulmaya neden olmasıyla baskı altında. TÜİK 2019 üçüncü çeyrek GSYH verilerini 2 Aralık’ta saat 10.00’da açıklayacak. (REUTERS)