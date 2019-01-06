‘Rezidanskondu’da işler karıştı

Kaçak yapılaşma nedeniyle geçen yıl mühürlenen Çiftçi Towers’ta sular durulmuyor. İmar Barışı’yla yasal hale gelen projeden mülk alanların çoğu gecikme nedeniyle dava açtı.

İstanbul'un en değerli lokasyonlarından birisi olan Zincirlikuyu'da Çiftçiler Holding ve Türkerler İnşaat tarafından hayata geçirilen Çiftçi Towers mahkemelik oldu. İmar planlarında ticaret merkezi ve turizm alanı olan 23 bin metrekarelik arazide yükselen proje için Beşiktaş Belediyesi'nden apart otel ruhsatı alınmasına rağmen, yasalar ve imar mevzuatı yok sayılarak 308 lüks konut inşa edildi. Her biri milyonlarca dolar değerinde olan ve 2012 yılında vitrine çıkan rezidanslar Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve yatırımcılar tarafından satın alındı.

Sözleşmeye göre 3 yılda tamamlanması gereken proje aradan 6 yıl geçmesine rağmen henüz bitirilemedi. Bunun üzerine aralarında Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in de olduğu çok sayıda alıcı mahkemenin yolunu tuttu. Geç teslim nedeniyle yapılması gereken tazminat ödemelerini alamadıklarını belirten alıcılar, kaçak inşaat nedeniyle projenin mühürlenmesi nedeniyle zarara uğradıklarını ifade ederek şikayetçi oldu.

OTEL EV OLDU

Kaçak veya ruhsata aykırı inşa edilen yapıları kayıt altına almak için çıkarılan İmar Barışı düzenlemesi, yasalar ve imar mevzuatı yok sayılarak İstanbul Boğazı'na nazır inşa edilen Çiftçi Towers'a yaradı. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 10. maddesine göre, Boğaziçi alanında ve etkilenme bölgesinde kalan bir arazi üzerinde en fazla 15 metre yükseliğinde 5 katlı konut alanı inşa edilebiliyor. Boğaziçi ön görünümü nedeniyle yapılaşmanın kısıtlandığı bir alanda bulunan Çiftçi Towers'ta ise kanunun getirdiği sınırlamalar bir kenara bırakılarak apart otel ruhsatıyla 46'şar katlı 180 metre yüksekliğinde iki adet konut kulesi inşa edildi.

Beşiktaş Belediyesi, 21 Mart 2018 tarihinde projedeki kaçak yapılaşma nedeniyle inşaatı mühürledi. Çiftçi Towers'ın geliştiricileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak imar affından faydalandı. Projeyle ilgili alınan yıkım kararları iptal edilip mühür sökülürken, apart otel ruhsatı alınan projedeki inşa edilen üniteler rezidans dairesine dönüştürüldü. Günlük kiralanması gereken yapıların konut haline getirilmesinin kendilerinden habersiz yapıldığını ifade eden alıcıların dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

Ferit Şahenk 4 dava açtı

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in sözleşmedeki hükümler yerine getirilmediği için Kasım ve Aralık 2018'de yaptığı başvuru nedeniyle İstanbul 18. ve 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde toplam 3 dava açıldı. Şahenk'in, haksız eylemden kaynaklanan zarar nedeniyle Çiftçiler Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık hakkında yaptığı başvuru üzerine de İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 21 Aralık 2018 tarihinde dava açıldı. Bankaların ipotekleri nedeniyle tapularda bulunan şerhler nedeniyle gayrimenkullerini satmakta zorlananan bazı alıcıların ise proje sahiplerine yeni davalar açmaya hazırlandığı öğrenildi.