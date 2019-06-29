Robotlar 20 milyon insanın işini alacak

Robotlar ve otonom aygıtların, 2030'a kadar tüm dünyada imalat sanayiinde çalışan yaklaşık 20 milyon insanın işini elinden alması bekleniyor. Oxford Economics'in yaptığı araştırmaya göre bu, küresel imalat işgücünün yüzde 8.5'inin robotlar tarafından ele geçirileceğini gösteriyor. Bir diğer ifadeyle, bu hızla giderse 10 yıl içinde her 1 robot 1.6 işçinin yerini alacak. Bu da dünyadaki gelir adaletsizliğini daha da artıracak.

ZAYIF BÖLGELER RİSKLİ

Rapora göre, otomasyon nedeniyle en büyük riski ekonomisi zayıf olan bölgeler taşıyor. Bu da robotların, daha az yetenek sahibi insanların yerini kolayca alması anlamına geliyor. Artan ekonomik eşitsizlikler ve politik kutuplaşmalardan ötürü yüksek risk taşıyan dünyada, robotlar tarafından yerlerinin alınması beklenen insanların robotların yapamayacağı işlere yönelmesi öneriliyor ama tüm bu gelişmeler insan işgücü için sadece olumsuz sonuçlar doğurmuyor, aynı zamanda bu teknolojik değişimlerin yeni iş alanları ve fırsatlar yaratması da bekleniyor.

Yetenek ön plana çıkacak

Genel olarak insanlar bu gelişmelerle birlikte tamamiyle iş gücünden uzaklaşmayacaklar çünkü gelecek 10 yılda robotlara ihtiyaç olacağı kadar yaratıcı, sosyal zekası yüksek ve empati yeteneği olan insanlara da büyük gereksinim duyulacak. Avrupa'da 400 bin, Amerika'da 260 bin ve Çin'de 550 bin iş üzerinde 2000 yılından bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu 1.7 milyon insanın otomasyon nedeniyle işsiz kaldığı belirlendi. Çin'in 2030'da en az 14 milyon endüstriyel robot kullanması bekleniyor.