Rolex butik Ankara’da açıldı!

Uğur Saat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Döğer ve Uğur Saat Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan- Kağan Bezcier ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; ROLEX Türkiye Temsilcisi Claude Blanc, ATO Eski Başkanları Sinan Aygün ile Salih Bezci, İspanya Büyükelçisi ve eşi Gregoio- Elena Laso, Romanya Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Milli Futbolcu Emre Belözoğlu gibi tanınmış isimler katıldı.

30’UNCU KURULUŞ YILI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aslıhan Bezcier “30 uncu kuruluş yılını kutladığımız bugünde Avrupa'nın sayılı butiklerinden birini Ankaralı saat severlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Aslıhan Bezcier konuşmasının devamında, “İki katlı butiğimizin üst kısmını VIP hizmet alanı olarak kullanıyoruz. Burada çok özel müşterilerimizi ağırlıyoruz. Bu bölüm müşterilerimizin Rolex markasının hikayesini ve saat yapımına olan tutkusuna tanık olmaları içim tasarlanmış özel bir bölüm. Ayrıca butiğimize özel tasarlanan dış cephemiz iç bükey yapısı ve kullanılan malzemesiyle dünyada bir ilk.” ifadelerini kullandı.