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Romanya ve Bulgaristan’dan Volkswagen açıklamaları

Volkswagen'in fabrika yatırımı için Bulgaristan ve Romanya yerine Türkiye'yi tercih etmesinin ardından, dün Alman devi fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla askıya aldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Romanya Ticaret Bakanı Volkswagen ile görüşmeye başladıklarını açıkladı. Bulgaristan teşvikleri artıracağını söyledi.

Sozcu.com.tr
10:49 -
Haberler Ekonomi
Romanya ve Bulgaristan’dan Volkswagen açıklamaları

Alman otomobil devi Volkswagen dün yaptığı üstü kapalı açıklama ile jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Manisa'da kurmayı planladığı fabrika için yatırım kararını askıya aldığını açıklamıştı.

BULGARİSTAN: DEVLET TEŞVİKİNİ ARTIRMAYA HAZIRIZ

Bu gelişmenin üzerine bugün art arda haberler geldi. Yatırım için Türkiye ile çekişen Bulgaristan'ın eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev Alman “Frankfurter Allgemeine Zeitung” gazetesine verdiği demeçte, yeni fabrika için teklif ettikleri devlet teşvikini iki kat artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Başkent Sofya merkezli Bulgar otomotivciler birliğinin başkanı olan Plevneliyev gazeteye yaptığı açıklamada, “Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk” diye konuştu.

ROMANYA: VOLKSWAGEN İLE GÖRÜŞTÜK

Reuters'ın Rumen basınından aktardığı habere göre ise Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Opera, Volkswagen ile fabrika yatırımı için görüşme halinde olduklarını söyledi.

Rumen Ziarul Financiar gazetesi'ne konuşan Opera, “Volkswagen ile yeni görüşmeleri başlattık. Romanya teknik açıdan iyi durumda ve iş gücü problemimiz yok” dedi.

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Son güncelleme: 11:04 16.10.2019
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