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Ross: ABD Huawei yasağını 90 gün erteleyecek

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Washington yönetiminin Huawei´ye yönelik iş yasağını 90 gün ertelediğini söyledi.

18:41 -
Haberler Ekonomi
Ross: ABD Huawei yasağını 90 gün erteleyecek

Ross, Fox Business´a yaptığı açıklamada söz konusu yasağın ertelenmesinin yanında, Sanayi ve Güvenlik Dairesi´nin yasaklı işletme listesine 40 yeni Huawei alt kuruluşunun eklendiğini belirtti.

Washington yönetiminin Huawei´nin ABD ağlarında casusluk yaptığı iddiasının ardından “ulusal güvenlik” endişeleri sebebiyle ABD´li şirketlerin Huawei´yle iş yapması yasaklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Huawei´yle iş yapmak istemediğini söylemiş ve ABD´nin 90 günlük erteleme kararını Huawei üzerinde uygulamayacağı endişeleri oluşmuştu.

Washington yönetiminin ABD´li devlet kuruluşlarının Huawei ekipmanı satın almasını yasaklaması ve Pekin yönetiminin ABD´nin Çin´li şirketlere “adil olmayan bir şekilde” davrandığı iddialarıyla Huawei sorunu, ABD-Çin ticari anlaşmazlıklarının önemli bir parçası haline gelmişti.

DHA

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