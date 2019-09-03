RTÜK Başkanı’ndan Netflix açıklaması

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/EQ3vK7289V — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 3, 2019

RTÜK Başkanı’nın bu açıklaması öncesi sozcu.com.tr’ye konuşan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “Ben Netflix müracaat etti diye biliyorum. Bana gelen bilgi bu yönde” açıklamasını yapmıştı.

Netflix’in birkaç gün önce RTÜK’e resmi başvuru yaparak lisans işlemlerini gerçekleştirdiği ifade ediliyor.