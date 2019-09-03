Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

RTÜK Başkanı’ndan Netflix açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Netflix'in Türkiye'den çıkmayacağını internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapan kurumlar arasında olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
13:32 -
Haberler Ekonomi
RTÜK Başkanı’ndan Netflix açıklaması

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

RTÜK Başkanı’nın bu açıklaması öncesi sozcu.com.tr’ye konuşan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “Ben Netflix müracaat etti diye biliyorum. Bana gelen bilgi bu yönde” açıklamasını yapmıştı.

Netflix’in birkaç gün önce RTÜK’e resmi başvuru yaparak lisans işlemlerini gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Son güncelleme: android-time 13:40 03.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more