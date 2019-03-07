Rus füzeleri için yaptırım tehdidi

Ağustos ayında yaşanan rahip Andrew Brunson krizinden sonra Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hızla yeni bir krize doğru ilerliyor.

Türkiye'nin Rus S-400 füzelerini satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren ABD bu kez yaptırım uygulanabileceğini açık açık dile getirdi.

ABD, Türkiye'yi ile gümrüksüz ticareti sona erdirme açıklamasından bir gün sonra yeni bir hamle daha yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarılması için Kongre'ye mektup yazmasından bir gün sonra bu kez “yaptırım” tehdidi geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Türkiye'nin S-400 füzelerinde ısrar etmesi halinde yaptırımların gündeme alınabileceğini söyledi. Palladino, “S-400 füzelerini alması halinde F-35 programına katılımını gözden geçireceğimiz ve gelecekte muhtemel diğer silah satışlarını da riske atacağı konusunda Türkiye'yi açıkça uyardık. Ayrıca S-400'lerin alınması durumunda ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında bu alımda rol oynayan kamu kuruluşlarına, şirketlere ya da bireylere yönelik yaptırımları da gündeme getirecektir” dedi.

RAHİP KRİZİNİ HATIRLATTI

Önceki gün Trump'ın gümrüksüz ticareti sonlandırma kararının perde arkasında Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzeleri olduğu yorumları yapılmıştı. Rus füzelerinin Türkiye'ye konuşlandırılması konusunda ABD ile mutabakata varılamaması durumunda önümüzdeki günlerde Ankara ile Washington arasındaki gerilimin tırmanabileceği belirtiliyor.

Analistler, S-400'ler konusunda Türkiye'nin Rusya'ya verilmiş taahhütleri olduğuna dikkat çekerek Trump yönetimi ile ortak bir zemin bulunmasının kolay olmayacağına işaret etti. NATO'nun S-400 füzelerini bir güvenlik tehdidi olarak gördüğüne dikkat çeken analistler, füzelerin Türkiye'de konuşlanmaya başlayacağı tarih yaklaştıkça krizin derinleşeceğini ifade etti. 25 Temmuz'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, rahip Brunson'un serbest bırakılması çağrısı yaptığı tarihte dolar 4.7480 lira seviyesinden işlem görüyordu.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla birlikte yükselişe geçen dolar, 12 Ağustos'ta 7.2393 liraya kadar yükselmişti.

4 BATARYA 2.5 MİLYAR DOLAR

Türkiye, Rusya'dan dört S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolara satın aldı. Rusya'nın füzeleri temmuz ayında teslim etmesi bekleniyor. ABD Türkiye'yi bu kararından caydırmak için Patriot füzeleri vermeyi teklif etti. ABD ile Türkiye 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot füzeleri içni görüşmeye devam ediyor.

Ancak ABD tarafı öncelikle Türkiye'nin S-400'ler konusunda karar vermesini bekliyor.