Ruslar ziyaret etti Almanlar harcadı

Kriz dönemini yerli ve Ortadoğulu turistle atlatsa da Avrupalı turiste odaklanan turizm sektörü geleneksel pazarlarını yeniden kazanmaya başladı. En çok turistin ziyaret ettiği şehirler kategorisinde İstanbul 2018'de Avrupa'da 3'üncülüğünü korurken dünyada 9'uncu şehir olmayı başarmıştı. Aynı dönemde Antalya ise Avrupa'da ilk 10 şehir arasına 4'üncü sıradan giriş yapmıştı. Bu dönemde ise geleneksel pazarları olan Alman, İngiliz, Rus turistler tarafından tercih edilen Türkiye'yi en çok ziyaret edenler yine Rus turistler olurken, 2019 yılında Türkiye'de yabancı kartlarla yapılan harcamalarda Alman turistler 740 dolar ile lider oldu.

ORTALAMA 650 DOLAR

Mastercard tarafından hazırlanan “Origins” raporu en çok turist gönderen ülkeler ile en çok tercih edilen şehirleri ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye'yi en çok Alman, İngiliz, Hollandalı ve Rus turistler tercih ediyor. 2019 yılının Türkiye'de yapılan ortalama harcama yabancı kart başına 650 dolar olarak gerçekleşirken, Alman turistler dolar ile en çok harcayan turist grubu oldu. Harcama tutarında Alman turistleri Hollandalılar, İngilizler ve Ruslar takip etti. Son dönemde artış trendinde olan Suudi Arabistanlı turistler ise Rusya'dan sonra geliyor. Listede 9. sıradaki Rusya, tatil için en çok Antalya'yı tercih etti. Deniz ve doğa tatiline yöneldikleri gözlenen Rus turistler Antalya'dan sonra en çok Tayland'ın Pattaya ve Phuket bölgelerinde tatil yapıyor.

Yakın destinasyonlar revaçta

Origins raporuna göre en çok turist gönderen ülke ABD olurken ABD'li turistlerin ilk tercih ettikleri destinasyonlar Cancun ve Toronto gibi yakın şehirleri ya da Londra gibi yakın kültürleri tercih ediyor. Yoğun nüfusu ve büyük turist sayıları ile öne çıkan bir diğer ülke olan Çin ise yoğun olarak Bangkok, Seul ve Tokyo'da tatil yaptı. Listede üçüncü sırada yer alan ve Türkiye'ye de yoğun olarak gelen Alman turistler ise en çok İspanya'da Palma de Mallorca, İtalya'da Bolzano ve Avusturya'da Tiroler bölgesine ilgi gösterdi. Yine Türkiye'yi de tercih eden Birleşik Krallık'tan turistlerin öncelikli tercihi Palma de Mallorca, Paris ve Dublin oldu. Listede en çok turist çıkaran diğer ülkeler ise sırasıyla Fransa, Güney Kore, Japonya, Kanada, Rusya ve Tayvan.