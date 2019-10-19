Rusya açıkladı! 2020 yılının başına kadar tamamlanacak

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic'in davetlisi olarak başkent Belgrad'ı ziyaret eden Medvedev, Sırbistan parlamentosunda yaptığı konuşmada TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin yapım sürelerine değindi.

Sputnik’teki haber göre Medvedev, “TürkAkım doğalgaz boru hattının yapımının 2020 yılının başına kadar tamamlanmasını umuyoruz. TürkAkım’ın başlangıcını hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, birçok kişiye istihdam sağlayacak bir proje” diye konuştu.

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli iki ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupa’daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak. Her iki kolun yapımının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.