Rusya: Venezuela bize borçlarını ödemede muhtemelen zorlanacak

Venezuela ile uzun bir ittifak geçmişi olan Rusya, Caracas yönetiminin son çare olarak kredi aldığı bir kaynak oldu. Rus hükümeti ve dev petrol şirketi Rosneft 2006 yılından bu yana Venezuela’ya en az 17 milyar dolarlık kredi verdi ve kredi hattı açtı.

Bakan Yardımcısı Sergei Storchak, “Herhalde sorunlar çıkacak. Artık her şey orduya, askerlere, görevlerine ve ettikleri yemine ne kadar sadık kalacaklarına bağlı. Başka bir değerlendirme yapmak çok zor, hatta imkansız” dedi

ABD hükümeti dün PDVSA’ya karşı aldığı geniş kapsamlı yaptırım önlemleriyle Venezuela’nın ABD’ye petrol ihracatını büyük ölçüde sınırlıyor ve sosyalist Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu istifaya zorluyor.

REUTERS