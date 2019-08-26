Sabancı’dan bir satış daha! Büyük şirketini satıyor

Sabancı büyük şirketini satıyor… Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret’te sermayenin %57.9’una karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi. Sabancı Holding açıklamayı bu sabah KAP’a yaptı. Şiketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması (“Anlaşma”) ile Anlaşma’ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA’nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

SABANCI HOLDİNG’DEN BİR SATIŞ DAHA

Sabancı Holding geçtiğimiz günlerde de Temsa İş Makinaları’nın yüzde 41’ini diğer ortak Japon Marubeni’ye satmıştı. Japonlar şirkette çoğunluğa sahip olmuştu.

YÜNSA HAKKINDA Yünsa, 1973 yılında erkek giyim için yünlü dokuma kumaş üretmeye başladı ve 1998 yılında portfolyosuna kadın giyimi de kattı. Kendi ipliğini üreten ve kullanan Yünsa, yıllık 4.500 ton kamgarn iplik kapasitesinin yanında, 12.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahip. Elliden fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa, Almanya'da ise en büyük pazara sahiptir ve dünyanın önde gelen markalarının kumaş tedarikçi konumunda...