Son yıllarda altın fiyatlarındaki hızlı artış vatandaşları daha fazla sorgular hale getirdi. Altınla ilgili sorular ve araştırmalarda bu oranda arttı. Saf altın nedir? 1 ons altın ne demek? Gram altın nasıl hesaplanır? Altın yatırımı yapmak ya da altın ihtiyacını karşılamak için bu ve bunun benzeri sorulara cevap arayan vatandaşlarında altın hakkında öğrenmek istediklerinin ne kadar çeşitlendiğini böylece anlamış oluyoruz. Daha önce çeyrek altın ve fiyatlarını bilmeleri yeterli olan kişiler şimdilerde gram ve ons altını bilmek istiyor. Biz de bu nedenle kapsamlı bir haber hazırladık. İşte haberimizin ayrıntıları…

GRAM ALTIN NEDİR?

Altının bir gram ile temsil edilen değer miktarına gram altın denmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) tescilli markasıdır. Aynı zamanla bununla birlikte 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr ve 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki altın külçeleri işlenmemiştir. Aynı zamanda garantilidir.

Gram altının tasarlanmasının ve çeşitlendirilerek üretilmesinin en önemli sebebi altının para birimi gibi ayrılarak kullanılması ve bu kullanımın kolaylaştırılmasıdır.

SAF ALTIN NEDİR? 1 ONS ALTIN NE DEMEK?

Saf altın, altın piyasasında katkısız yani içine herhangi bir başka metal karışmamış olan altını ifade etmektedir. Saf altın, has altın ya da 24 ayar gram altınlar aynı anlama gelmektedir.

Ons altın ise, altın, gümüş, elmas ya da yakut gibi değerli taş ve madenlerin fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan birime denmektedir ve aslen bir kütle birimidir. Bu hesaplamalar ons birim fiyatı ile gerçekleştirilir. Aynı zamanda sabit birim fiyatları da ons birim fiyatı ile değerlendirilir.

Tüm dünya genelinde 1 ons altın 31.10 Has Altın demektir. Gram altının Türk Lirasındaki karşılığını hesaplamak için ons altın kullanılır. Bundan sonra gram altın fiyatı üzerinden çeyrek altın ve yarım altın hesaplanır.