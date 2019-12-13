Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları…

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı’nın ilan.gov.tr’de yer alan personel alımı linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.