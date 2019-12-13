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Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları…

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın Basın İlan Kurumu tarafından duyurulan personel alımı detayları haberimizde...

10:14 -
Haberler Ekonomi
Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları…

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı’nın ilan.gov.tr’de yer alan personel alımı linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı personel alımı başlıyor! ÖSYM 2019/7 KPSS tercihleri için tarih verdi

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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