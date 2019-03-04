Sağlık ocakları kaçta açılır, kaçta kapanır? İşte 2019 sağlık ocakları çalışma saatleri

Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir devlet kuruluşu olan ve daha çok mahalle ve köy yerlerinde hizmet veren sağlık ocakları, daha çok hafif hastalıklara bakan küçük hastanelerdir. Muayene, pansuman, kan alma, iğne ve aşı vurma, bazı temel tahliller Sağlık ocakları tarafından yapılabilmektedir. Yerinde sağlık hizmeti sayesinde engelli, yaşlı ya da yatalak hastalara evde tedavi uygulanır. Aynı zamanda sağlık bakanlığı tarafından yürütülen bazı aşılama ve tarama hizmetleri de sağlık ocakları tarafından halka sunulur. Peki, Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte 2019 sağlık ocağı çalışma saatleri…

SAĞLIK OCAKLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Sağlık ocakları, mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Türkiye’de 6300 adet bulunan sağlık ocaklarında uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Günümüzde sağlık ocakları, Aile Hekimliği olarak hizmet vermeye başlamış ve herkesin bağlı olduğu bir sağlık ocağı oluşturulmuştur.

Sağlık ocakları sabah 08:30’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da girer ve 13:30’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 17:30’da ise mesai bitmektedir.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık Ocakları Cumartesi ve Pazar günleri, resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermemektedir.



SAĞLIK OCAKLARINDAN KİMLER NASIL FAYDALANABİLİR?

Sağlık ocaklarından, herhangi bir sağlık sigortasına bağlı olan veya olmayan herkes ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Sistem tarafından ikamet ettiğiniz adrese en yakın sağlık ocağına ve bir aile hekimine kaydedilirsiniz. İkamet ettiğiniz ilde başka bir sağlık ocağından hizmet alamazsınız fakat başka bir ilde misafir hasta olarak gidebilir, muayene olabilirsiniz. Randevu almak isteyenler MHRS (online randevu) sistemini kullanarak ya da alo 182’yi arayarak randevu alabilir.

SAĞLIK OCAKLARININ SUNDUĞU HİZMETLER NELERDİR?

Sağlık ocakları aşağıdaki hizmetleri verebilir:

Muayene yapılabilir, bazı ilaçların reçetesi yazılabilir (hastanelerden raporu çıkarılmış ilaçlar da dahil)

Evde bakım gerektiren engelli, yaşlı veya yatalak hastalara evde tedavi uygulanabilir. Bu hizmetin adı, yerinde sağlık hizmetidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen (rutin olmayan) sağlık tarama ve aşılama hizmetlerini, Bakanlıkla iş birliği yaparak halka ulaştırır.

Sağlık konusunda eğitimler verir ve halkı bilinçlendirir.

Aile planlamasında yardımcı olabilir.

Güvenli cinsel ilişki danışmanlığı verir. Ücretsiz doğum kontrol hapı ve prezervatif dağıtımı yapar.

Gebe takibi yapar ve beslenme danışmanlığı sunar.

Emzirme ve anne sütü hakkında danışmanlık sunar.

Lohusa takibi ve bakım hizmeti sunar.

Bebek gelişimi (boy, kilo, baş çevresi) ve aşı takibi yapar.

Çocuğun sağlık şartlarının takibini yapar.

Genel beslenme danışmanlığı sunar.

Aşağıdaki (kan ve idrar) laboratuvar tetkiklerinin istemi yapılabilir:

– Eliza – Hormon

– Biyokimya

– Hematoloji

– İdrar

Bazı vitamin (D vitamini vb.) ve ilaçları ücretsiz olarak dağıtabilir.

Sağlık Ocaklarında aşağıdaki raporları verebilir:

– Evlilik raporu

– İstirahat raporu

– İş görmezlik raporu

– Ehliyet raporu

– Sağlık raporu (işe giriş raporu)