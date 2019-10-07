Şahenk 3 yıl önce aldığı şirketi satıyor

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk Türkiye’de turrizm tesislerinin bazılarını satışa çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl bazı otellerini satma kararı alan Şahenk yurtdışında da sahibi olduğu bazı varlıkları için görüşmelerini sürdürüyor.

2016 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre Şahenk 2016’da satın aldığı dünyanın en büyük süper yat bakım tesislerinde içinde bulunduğu Marina Barcelona 92’deki (MB 92) hisselerini devrediyor. Şahen özel sermaye ve gayrimenkul yatırım fonu Squircle Capital ile hisse satışı için görüşmeleri tamamladı.

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Squircle Capital Marina Barcelona 92’nin yüzde 77.5’ini satın aldı. İspanyol Squircle Capital’in aldığı hisselerin yüzde 65’i Doğuş’tan geri kalan yüzde 12.5’lik pay ise azınlık hissedarlardan alındı.

250 ÇALIŞANI BULUNUYOR

İspanyol şirket bunun için Doğuş Grubu ve küçük ortaklara 105 milyon euro yani 660 milyon lira ödedi. Dünyadaki en büyük özel süper gemi platformuna sahip olan MB 92 50 milyon euroluk yatırımla 4.800 tonluk süper yat liftinin inşaatını ağustos ayında tamamlamıştı. MB 92’nin 250 çalışanı bulunuyor.

Doğuş Grubu’nun bir iştiraki olan D-Marin Investments Holding B.V şirketi ana ortağı olurken, mevcut yönetimden Jorge Ventosa (%14.5), Pepe Garcis- Aubert (%8) ve Katalan Finans Kurumu Deva 98 S.L (%7.4) hisseyi kontrol ediyor. 2016 yılının ilk büyük satışı olarak kayıtlara geçen Marina Barcelona 92 satışının 80 milyon euro olduğu ifade ediliyor.